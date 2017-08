Nach Einschulung Erster Schultag für Erstklässler

Für viele Familien in Sachsen-Anhalt ist dieser Montag ein ganz besonderer Tag. Sie haben ihre Kinder zum ersten Mal in die Schule geschickt. Für insgesamt 18.000 Schulanfänger im Land ist erster Schultag. Am Samstag hatten die Kleinen ihre Zuckertüten bekommen. Am Montag gab es mancherorts welche für die Autofahrer.