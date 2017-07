Die veränderte Arbeitswelt mit Leiharbeitern, Zeit- und Werkverträgen verändert auch das Verhältnis zwischen Unternehmern und Beschäftigten. Der Einfluss der Arbeitnehmervertreter wird immer häufiger ausgehebelt.

Dabei sieht es – rein von den Zahlen her – in Sachsen-Anhalt gar nicht so schlecht aus. Laut dem arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft waren mit Stand Ende 2015 immerhin 16,5 Prozent aller Arbeitnehmer in einer Gewerkschaft organisiert. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 15,7 Prozent. Dennoch: Wer sich in Betrieben für die Rechte der Kollegen engagiert, wird oftmals unter Druck gesetzt. Das geht sogar bis zur Kündigung.

Es wird regelmäßig Druck aufgebaut

Betriebsrat Nils-Holger Böttger Bildrechte: Süddeutsche TV GmbH/Eric Neugebauer Ein Beispiel ist der Fall von Nils-Holger Böttger. 2014 war er bei einer Tochter des Unternehmens Enercon in Magdeburg Betriebsratsvorsitzender. Als er sich für die Rechte von Leiharbeitern einsetzt, wird er entlassen. Schon vorher gab es Unruhe im Betrieb: "Die Betriebsratswahlen wurden torpediert. Wir wurden gleich mit einer professionellen Arbeitskanzlei unter Druck gesetzt. Der Kontakt zur IG Metall wurde uns mehr oder weniger untersagt. Regelmäßig hat man versucht, Druck aufzubauen.", sagt Böttger.

Böttgers Fall geht vor Gericht und beschäftigt zu seiner Zeit auch den Landtag in Sachsen-Anhalt. Der damalige Arbeitsminister Norbert Bischoff meint in der Debatte.

Die größte Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Betrieben. Norbert Bischoff, früherer Arbeitsminister von Sachsen-Anhalt

Mitbestimmung in Betrieben? Das war einmal, meint Marius Sänger von der IG Metall: "Betriebsräte werden entweder bekämpft oder ignoriert", sagt Sänger. "Vertreten sie wirklich die Interessen der Belegschaft, werden sie umso härter bekämpft."

Keine exotischen Randphänomene

Martin Behrens von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung kann das mit Zahlen belegen. Er hat hauptamtliche Gewerkschafter für eine repräsentative Studie befragt. Das wichtigste Ergebnis, ist "dass das in der Tat keine exotischen Randphänomene sind, aufgebauschte Einzelfälle, sondern wir finden in über der Hälfte der von uns befragten Gewerkschaftsgliederung Fälle der Behinderung von Betriebsratswahlen". Behrens' Untersuchungen zeigen weiter: "Das ist keine schöne, heile Welt der Regulierung von Arbeit, der Mitbestimmung im Betrieb, sondern ein gebrochenes Bild von einer betrieblichen Realität – in der Arbeitgeber heute auch meinen, gegen die im Betriebsverfassungsgesetz garantierten Rechte von Beschäftigten (…) vorgehen zu können. Das kündigt quasi einen Konsens auf, von dem wir meinten, dass er ein Teil der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ist."

Martin Behrens von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung Bildrechte: Süddeutsche TV GmbH/Eric Neugebauer Insgesamt gibt es in Deutschland laut Arbeitsministerium jährlich etwa 415.000 arbeitsgerichtliche Prozesse. Im Fall Böttger entscheidet das Gericht, dass seine Kündigung unrechtmäßig ist. Er bekommt Recht und bleibt im Betrieb. Enercon erklärt nach dem Urteil, die Angelegenheit sei jetzt erledigt. Und: "Bei Enercon entscheiden die Mitarbeiter selbst, ob sie Betriebsräte wollen."



Betriebsrat Nils-Holger Böttger sagt, dass er an der Sache gereift ist. "Durch diese Positiv-Erfahrung habe ich eben gemerkt, dass man was machen kann. Es gibt mehr Selbstsicherheit und es ist für mich jetzt deutlich entspannter, einfach die Betriebsratsarbeit zu machen."

