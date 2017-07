Türkeiseisenen wird empfohlen sich in Listen beim Konsulat einzutragen.

Türkeiseisenen wird empfohlen sich in Listen beim Konsulat einzutragen.

Türkeiseisenen wird empfohlen sich in Listen beim Konsulat einzutragen. Bildrechte: IMAGO

Experte zu Türkei-Reisehinweisen "Reisewarnung wäre ein deutliches Signal"

Hauptinhalt

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat verschärfte Reisehinweise für die Türkei verkündet. Nach zahlreichen Warnungen an die türkische Regierung will die Bundesregierung die Türkei-Politik neu ausrichten. Reisenden wird zur "erhöhten Vorsicht" geraten und zur Eintragung in die Listen bei Konsulaten. Dafür erntet er vom Sachsen-Anhalt-Reiseexperten, Karl Born, scharfe Kritik. Als Auslöser für die Kursänderung gelten die Verhaftungen des Menschenrechtlers Peter Steudner sowie weiterer Deutscher.