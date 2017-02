Wegen Witterung Mehrere Fähren stellen Betrieb ein

Mehrere Fähren in Sachsen-Anhalt sind seit Samstagmorgen außer Betrieb. Dazu zählen die Fähren in Aken, Breitenhagen, Barby, Coswig, Groß Rosenburg, Pretzsch und Prettin. So teilte die Stadt Barby mit, die Fähre sei vorerst nicht in Betrieb. Bei Hochwasser, Eisgang oder Nebel ist es üblich, dass der Betrieb einzelner Fähren eingestellt wird.

Wegen milder Temperaturen und starken Niederschlags waren die Pegelstände einiger Flüsse in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Tagen angestiegen. Im Harz waren vereinzelt Auen und Spazierwege überschwemmt worden, für die Mulde in Dessau-Roßlau wurde vom Landesbetrieb Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft zwischenzeitlich Alarmstufe II ausgerufen. Noch am Freitag hatte die Stadt Dessau-Roßlau aber mitgeteilt, dass ein langsamer Rückgang der Pegelstände zu erwarten sei.

Auch am Sonntag erwarten die Meteorologen in Sachsen-Anhalt gebietsweise Regen. Später im Tagesverlauf soll es jedoch auflockern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 11 Grad. Am Montag werden Sonnenschein, später am Tag aber auch Wolken und Höchstwerte von bis zu 15 Grad erwartet. Ebenfalls außer Betrieb: die Fähre in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger