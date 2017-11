Fahrplanwechsel Wer von der ICE-Trasse besonders profitiert

Die nahezu stündliche Direktanbindung Naumburgs nach Berlin und München ist ab dem 10. Dezember Geschichte. Dann leitet die Deutsche Bahn ihre Schnellzüge nicht mehr durch das kurvenreiche Saaletal, sondern über die nun fertige Neu- und Ausbaustrecke über Halle/Leipzig, Erfurt und den Thüringer Wald. Abgekoppelt ist der Süden Sachsen-Anhalts damit nicht: Auch wenn Reisende ab Naumburg künftig umsteigen müssen, benötigen sie für die Fahrt rund 80 Minuten weniger. Der gleiche Zeitvorteil ergibt sich auch für Weißenfels und Zeitz.

Der Bahnknoten Halle wird direkt eingebunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Deutlich mehr Vorzüge hat jedoch Halle von der neuen Schnelltrasse: Die Verbindung nach München wird künftig nun wieder ohne Umstieg angeboten. Die Saalestadt profitiert auch davon, dass die Bahn ihre schnellen "ICE-Sprinter"-Züge ebenfalls in Halle halten lässt. Somit sparen Reisende nach München mit einer Reisezeit von 2 Stunden 45 Minuten künftig bis zu 155 Minuten. Für die Kreisstadt Merseburg ergibt sich mit Umstieg in Halle noch ein Zeitvorteil von 113 Minuten. Auch für Reisende aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz wird die ICE-Trasse interessant: Waren von Sangerhausen und der Lutherstadt Eisleben bisher Verbindungen über Kassel vorteilhafter, ergeben sich ab Dezember um 163 Minuten beziehungsweise 156 Minuten kürzere Verbindungen über Halle beziehungsweise Erfurt.

Bislang ging es von Blankenburg über Hannover nach München am schnellsten. Bildrechte: IMAGO Die größten Profiteure der neuen ICE-Trasse sind Reisende aus dem Harz. Die Fahrzeiten des Harz-Elbe-Expresses (HEX) sind mit wenigen Minuten Umsteigezeit in Halle auf die ICE-Sprinter abgestimmt. Eine Fahrt nach München geht damit ab Dezember von Wernigerode 131 Minuten schneller, von Blankenburg bis zu 237 Minuten schneller, von Quedlinburg 238 Minuten schneller und von Halberstadt 179 Minuten schneller. Außerdem ist von der Kreisstadt aus nur noch ein Umstieg nötig. Diese Fahrt dauert 4 Stunden und 1 Minute.

Auch der Salzlandkreis kann sich über eine bessere Anbindung freuen. Ab Bernburg sind über die Sprinter-Anbindung in Halle bis zu 185 Minuten Zeitvorteil möglich. Außerdem kann München von der Kreisstadt aus mit nur einem Umstieg erreicht werden, mit noch 65 Minuten Ersparnis. Ähnlich sieht es für Staßfurt aus. Und auch von Aschersleben lässt sich München mit nur noch einem Umstieg in 3 Stunden 39 Minuten erreichen. Von Schönebeck nach München werden künftig nur noch 4 Stunden 13 Minuten benötigt und damit 142 Minuten weniger.

Die Lutherstadt Wittenberg sowie Bitterfeld werden auch nach dem Fahrplanwechsel von den Direkt-ICE-Zügen nach München angefahren, jedoch nicht von den Sprintern. Dennoch verkürzen sich die Reisezeiten um etwa eineinhalb Stunden. Von Bitterfeld nach München geht es in nur 3 Stunden 30 Minuten, wenn Reisende zusätzlich in Halle umsteigen. Dessau wiederum wird per Regionalverkehr günstig an die Sprinter-Züge angebunden, sodass sich 160 Minuten Reisevorteil im Vergleich zum bestehenden Fahrplan ergeben. Für Reisende ab Zerbst und Köthen geht die Fahrt nach München künftig gut zwei Stunden schneller.

Zwar bleibt Magdeburg der wöchentliche Direkt-ICE nach München erhalten, über Halle geht die Fahrt dennoch schneller. Bildrechte: MDR/André Plaul Je weiter nördlich der Abfahrtsbahnhof liegt, desto mehr verläuft sich der Zeitvorteil der ICE-Trasse im Süden Sachsen-Anhalts. Zwar bleibt für Magdeburg die Direktverbindung nach München über Kassel mit einem ICE pro Woche erhalten. Dennoch geht es für Reisende ab Dezember mindestens 30 Minuten schneller, wenn sie mit Umstieg in Halle gen Süden fahren. Tagsüber liegt die Zeitersparnis dann sogar bei zwei Stunden. Zudem bleiben die bisherigen Fernverbindungen über Niedersachsen erhalten. Haldensleben in der Börde ist erstmals sogar besser über Halle angebunden als über Wolfsburg. Reisende müssen ab der Kreisstadt dennoch zwei Mal umsteigen, sparen bei einer Fahrzeit von 4 Stunden 48 Minuten aber 96 Minuten Zeit.



Auch für Reisende ab Burg wird es erstmals attraktiv, über Magdeburg und Halle nach München zu reisen – in nur 4 Stunden 30 Minuten. Zudem bleibt die Option über Berlin mit nur einem Umstieg, die aber eine Stunde länger dauert.

Bahnreisende im Norden Sachsen-Anhalts werden von der Bahn-Trasse im Süden hingegen kaum profitieren. Ab Stendal bleiben die Verbindungen über Hannover mit 5 Stunden 27 Minuten fast immer die günstigere Variante. Bei der Fahrt über Magdeburg und Halle ergeben sich nur 20 Minuten Zeitvorteil. Die Fahrt Salzwedel-München ist mit 6 Stunden 6 Minuten über Halle zwar künftig über zwei Stunden kürzer. Ähnlich schnell sind jedoch weiterhin auch hier die Verbindungen über Hannover. Für Bahnreisende ab Gardelegen bleibt die Fahrt über Wolfsburg die schnellere Variante im Vergleich zur neuen ICE-Trasse. Hier ergibt sich mit Fahrplanwechsel auf keiner Verbindung ein großer Zeitvorteil, sodass die Zugfahrt nach München künftig ebenfalls etwa 6 Stunden dauern wird.

Daten- und Vergleichsgrundlage waren die Verbindungen für alle Kreisstädte, kreisfreien Städte sowie Städte mit mindestens 20.000 Einwohnern in Sachsen-Anhalt in Richtung München Hbf an den Tagen 1. November 2017 (Fahrplan 2017) und 13. Dezember 2017 (Fahrplan 2018). Verglichen wurden die jeweils schnellsten Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen.

