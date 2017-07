Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Pia Uffelmann • Alter: 27

• Erwartung: "Ich bin gespannt, was in Sachsen-Anhalt fahrradtechnisch los ist. Es gibt da ja viele tolle Wege, wie den Elberadweg oder Wege im Harz. Ich bin aber auch neugierig auf Fahrradfahren in den Städten."

• Beziehung zum Radfahren: "Das Fahrrad ist für mich in der Stadt die schnellste und bequemste Art des Fortbewegens. Wenn ich nur laufen kann oder mit der Bahn fahre, werde ich meist ungeduldig. Fahrradtouren stehen bei mir nur ab und zu auf dem Programm."

• Das stört mich am meisten: "Der Klassiker: Autofahrer parken auf Radwegen. Und unübersichtliche Kreuzungen, wo man sich als Fahrradfahrer irgendwo zwischen den Autofahrern und Fußgängern behaupten muss. "