Gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT erklärt das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt, dass ein Großteil der Diebstähle von einer eher kleinen Gruppe von Intensivtätern begangen wird. Es gäbe also einige wenige Diebe, die beinahe täglich Fahrräder entwenden und sie sofort weiterverkaufen.

Die Polizei setzt große Bemühungen in die Ermittlung der Aufkäufer/Hehler und deren Strukturen. Diese handeln jedoch sehr konspirativ und somit gestalten sich die Ermittlungen oft sehr schwierig. Andreas von Koß, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LKA Sachsen-Anhalt

Es sei davon auszugehen, so das LKA weiter, dass ein Großteil der entwendeten Fahrräder in das osteuropäische Ausland gebracht werde. Zudem sollen auch Drogenabhängige unter den Tätern sein, die so ihre Sucht finanzieren.

Sichere Anschlussmöglichkeiten fehlen

Um es Fahrraddieben möglichst schwer zu machen, empfiehlt das LKA allen Fahrradbesitzern, mögliche Individualnummern der Räder zu notieren und hochwertige Schlösser zu verwenden. Oftmals fehle in Städten aber auch die Möglichkeit, Räder an einem Fahrradständer oder Geländer anzuschließen. Mehrere Stadtratsfraktionen im Land sehen das ebenso.

Auf Anfrage teilen beispielsweise die Fraktionen der Linken und der Grünen in Magdeburg mit, dass ein ausreichendes und flächendeckendes Angebot an geeigneten Abstellanlagen entscheidend sei. Denn nur so können Fahrräder diebstahlsicher angeschlossen werden. Ähnlich äußern sich auch die Grünen aus Halle. Sie bemängeln allerdings, dass entsprechende Ratsbeschlüsse aus ihrer Sicht nur schleppend umgesetzt werden.

Die Hallenser SPD-Stadtratsfraktion sieht vor allem im Bereich Prävention noch Nachholbedarf. Fahrräder sollten registriert werden, Besitzer wertvoller Räder sollen nach Aussage der Fraktion zudem über ein zweite Schloss nachdenken.

CDU und FDP in Halle sehen hingegen andere in der Pflicht. So solle die personelle und technische Ausstattung der Ermittlungsbehörden verbessert werden, in besonders betroffenen Stadtteilen mehr Polizei präsent sein und Täter und Hehler härter bestraft werden.

