• Rote Punkte zeigen die Unfallschwerpunkte nach Auskunft der Landesregierung.

• Grüne Punkte stammen aus Informationen des ADFC.

• Lila Punkte zeigen Orte, die Sie uns gemeldet haben

Fehlende Radwege und unzureichende Sicht

Beim Abbiegen von der Anna-Ebert-Brücke in die Turmschanzenstraße in Magdeburg übersähen viele Autofahrer die Radfahrer, berichtet Userin Esther. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann Durch Ihre Hilfe konnten Gefahrenquellen für Radfahrer aufgedeckt werden, die vorher nicht bekannt waren. Viele der von Ihnen gemeldeten Punkte befinden sich in den großen Städten Sachsen-Anhalts: Halle und Magdeburg. Dort warnen die fahrradbegeisterten Menschen vor Gefahren wie fehlendem Platz für Radfahrer, unzureichenden Sichtmöglichkeiten für Autofahrer auf den Radverkehr, fehlenden Ampeln sowie unübersichtlichen Stellen auf Kreuzungen. Aber auch viele Straßenabschnitte auf Landstraßen wurden gemeldet. Dort fehlten den Radfahrern zufolge oftmals separate Radwege, während Autofahrer an den Radfahrern mit 100 km/h vorbeirauschen könnten. Auch einige Stellen der touristischen Radwege, zum Beispiel auf dem Elberadweg, werden bemängelt. Polleranlagen kommen hier für die Radfahrer oft unvorbereitet, was an manchen Stellen Auffahrunfälle provoziere, berichtet ein Radfahrer.

Reaktionen des ADFCs

Martin Hoffmann vom ADFC Sachsen-Anhalt spricht angesichts der vielen gemeldeten Gefahrenstellen für Radfahrer von einer "neuen To-Do-Liste für Sachsen-Anhalt". Er hoffe, dass man die einzelnen Stellen bei den Kommunen und Städten auswerten und bestenfalls schnell beheben könne. Dabei müsse man die Situationen im Einzelfall prüfen.

Wer sorgt für mehr Sicherheit?

Die touristischen Radwege in Sachsen-Anhalt sind unterschiedlich deutlich ausgeschildert. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Wer dafür verantwortlich ist, dass die Radwege sicherer werden, ist unterschiedlich. Während die Kommunen selbst für ihre Radwege zuständig sind, fallen die Landes- und Bundesstraßen unter die Verantwortlichkeit des Landes. Auch für die touristischen Strecken sind die Kommunen zuständig, durch die sie sich ziehen. Jedoch gibt es dort Unterstützung. Für die Beschilderung der touristischen Radwege ist Matthias Beyersdorfer von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zuständig. Er werde die einzelnen gemeldeten Gefahrenstellen an Elbe- und Elsterradweg an die jeweilige Kommune weiterleiten. An den Stellen, wo es um fehlende Beschilderung gehe, werde er nach einer Prüfung aktiv werden.

Land will Zustände der Radwege prüfen

Auf Landesebene werden alle Themen rund um den Radverkehr ab September mithilfe eines Radverkehrskoordinators gebündelt. Nach Aussagen eines Pressesprechers des Verkehrsministeriums, Andreas Tempelhof, soll er "eine Brücke zwischen Land und Kommunen im Radverkehr" bauen. Natürlich gehe es dabei auch um das Thema Radverkehrssicherheit. Die Auswertung der MDR-Gefahrenkarte sei die "erste Aufgabe des Radkoordinators". Bisher stehe noch keine Personalie fest.

Darüber hinaus wird die Landesregierung im August dieses Jahres die Zustände der Radwege in Sachsen-Anhalt erfassen. Dabei geht es um alle Radwege in der Hoheit des Landes, also die Bundes- und Landesstraßen. Daraus soll sich bis Ende des Jahres eine Zustandskarte ergeben und daraufhin gezielte Maßnahmen geplant werden. Die MDR SACHSEN-ANHALT gemeldeten Gefahrenstellen an Landes- und Bundesstraßen leite er an die zuständigen Fachleute weiter, so Tempelhof.

Magdeburg und Halle

Ein Großteil der Gefahrenpunkte für Radfahrer auf der Karte befinden sich in den beiden großen Städten Halle und Magdeburg. Die problematischen Orte wurden an beide Städte weitergeleitet. Sie werden nun von den beiden Stadtbauplanungsämtern geprüft. Konkrete Reaktionen auf die Karte werden erst in der nächsten Woche vorliegen, teilte die Pressesprecherin Kerstin Kinzorra von der Stadt Magdeburg mit. Auch die Antwort aus Halle steht noch aus. Ob der Radverkehr auf der Anna-Ebert-Brücke in Zukunft weniger gefährlich sein wird, bleibt also noch abzuwarten.