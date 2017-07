Karte Die gefährlichsten Punkte für Radfahrer

• Rote Punkte zeigen die Unfallschwerpunkte nach Auskunft der Landesregierung.

• Grüne Punkte stammen aus Informationen des ADFC.

• Lila Punkte zeigen Orte, die Sie uns gemeldet haben.

Der ADFC sieht verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheit von Radfahrern zu verbessern. Um sie besser vom Straßenverkehr zu trennen, könne man sich zum Beispiel an ausländischen Beispielen der "Protected Bike Lanes", also der geschützten Fahrradwege, orientieren. Diese Radwege sind durch eine extra Barriere von der Fahrbahn abgetrennt und kommen zum Beispiel in Amsterdam und im kanadischen Vancouver zum Einsatz.

Zudem brauche es noch mehr Prävention und Schulungen, vor allem für ältere Radfahrer, die besonders häufig Opfer der Unfälle seien.

Was machen die Behörden?

Bei den Behörden wird in verschiedenen Bereichen an der Unfallprävention gearbeitet. So gibt es in Sachsen-Anhalt Verkehrsunfallkommissionen aus Vertretern von Polizei, Straßenbauverwaltung und Straßenverkehrsbehörden, die sich mit Unfallschwerpunkten in den Kommunen auseinandersetzen und nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen.

Sachsen-Anhalts Polizei setzt auch "Fahrrad-Simulatoren" ein, damit Menschen in sicherer Umgebung lernen, wie sie sich in einer Gefahrensituation verhalten sollen. Diese Simulationen gibt es vor allem für Kinder an Schulen.

Vorausschauend fahren gilt für alle