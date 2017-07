Beim Abbiegen von der Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg würden viele Autofahrer die Radfahrer übersehen, berichtet Userin Esther.

Beim Abbiegen von der Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg würden viele Autofahrer die Radfahrer übersehen, berichtet Userin Esther. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann

Gefahrenpunkte für Radfahrer Halle und Magdeburg versprechen Besserung

Im Rahmen der Fahrradwoche bei MDR SACHSEN-ANHALT haben User beim Sammeln der gefährlichen Stellen für Radfahrer geholfen. Über 40 Meldungen in ganz Sachsen-Anhalt sind eingegangen. Ein Großteil der Gefahrenpunkte für Radfahrer befindet sich in Halle und Magdeburg. Die problematischen Orte wurden an beide Städte weitergeleitet. Nun haben die Kommunen dazu Stellung bezogen.