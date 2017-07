Eine Hexe, die mit ihrem Besen auf dem Gepäckträger Fahrrad fährt. Was wie eine verrückte Fantasie aus Ottfried Preußlers Kopf klingt, ist bei diesem letzten Test in der Fahrradwoche bei MDR SACHSEN-ANHALT das Objekt der Begierde. Denn die Hexe zeigt an, wo der Harzrundweg verläuft. Die Hexe auf dem Fahrrad weist den Weg. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Insgesamt ist der Harzrundweg knapp 150 Kilometer lang und führt von Rottleberode bis hinter Ilsenburg. Für unseren Test haben wir, das sind Pia Uffelmann und Patrick Eicke, uns für ein Teilstück des Wegs entschieden. Wir wollen von Thale bis nach Wernigerode radeln. Und um zu sehen, ob die Beschilderung tatsächlich hilfreich ist und ausreicht, gibt es eine Bedingung: keine technischen Hilfsmittel!

Deshalb führt unser erster Weg nach der Ankunft in Thale auch in die Touristen-Information, um den richtigen Startpunkt in Richtung Wernigerode zu erfragen. Die Auskunft ist relativ simpel, einfach der Bahnhofsstraße folgen, auf die Parkstraße abbiegen, dann könne man den Weg gar nicht verfehlen.



Also machen wir uns selbstsicher auf den Weg, viel kann offenbar nicht schief gehen. Die erste Hexe haben wir auch schnell gefunden und auf angenehmen Wegen gelangen wir aus Thale heraus auf einen schönen Asphaltweg, der bei uns für viel gute Laune sorgt. Vier Kilometer nach dem Start treffen wir auf ein freundliches älteres Paar und fragen – ganz undigital –, ob wir weiter auf dem richtigen Weg sind. Leider nein, die Auskunft aus der Touristen-Information hat uns genau in die falsche Richtung geschickt.

Zurück zum Start

In manchen Fällen hat sich die Hexe gut versteckt. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Also geht es den gesamten Weg zurück zum Start und wir haben eine erste Erkenntnis: Die Hexenschilder sind zwar gut verteilt – im Ort sogar an jeder Kreuzung –, allerdings fehlt es an Wegweisern, damit der Radler weiß, welche Richtung er einschlägt. Nachdem wir unsere Lektion gelernt haben und siebeneinhalb Kilometer gefahren sind, ohne voranzukommen, geht es wieder los – diesmal in die richtige Richtung. Doch auch auf dem Weg aus Thale begegnet uns ein weiteres kleines Problem. Die Schilder sind zwar da, doch manchmal werden sie von Pflanzen verdeckt. Wer nicht genau aufpasst, verpasst eine Abbiegung.

Mit gespitzten Augen radeln wir also weiter in Richtung Westen, schließlich wollen wir über Wienrode und Blankenburg nach Wernigerode. Schnell lernen wir auch, was den Harzrundweg ausmacht: Es geht bergauf und bergab und häufig muss man über losen Untergrund wie Schotter radeln.

Zustand häufig fragwürdig

Problemboden hinter Thale. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Dass das Prädikat offizieller Radwanderweg nicht bedeutet, dass der Untergrund angenehm zu fahren ist, wird uns auch kurz darauf wieder bewusst. Vom schwierigen Schotter werden wir kurz hinter Thale in einen Wald gelotst. Der Boden: voll mit Schlamm und Schlaglöchern. Uns kommen schon schlimme Erinnerungen an die Fahrt von Halle nach Magdeburg, aber dieses Mal drehen sich die Räder zumindest weiter.

Doch auf den kleinen Kampf durch den Wald folgt die Erleichterung: ein wunderbar asphaltierter Radweg. Er führt uns zwischen Feldern hindurch direkt nach Benneckenrode. Auf dem Weg gibt es touristisch zwar nicht viel zu entdecken mit Ausnahme der ansehnlichen Felder, doch zumindest bekommen wir dank eines Wegweisers die Sicherheit, dass wir jetzt in die richtige Richtung gefahren sind und Thale fünf Kilometer hinter uns gelassen haben.

Sand und Schotter sorgen für unsicheres Radeln. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Von Benneckenrode führt uns die Hexe weiter in Richtung Blankenburg. Auf dem Weg passieren wir das kleine Örtchen Wienrode und werden nach einem Mini-Ausflug auf die Landstraße wieder bergauf geschickt. Erneut macht uns die Kombination aus Steigung, Sand und Schotter zu schaffen. Die Räder drehen durch, doch einen Sturz können wir zum Glück vermeiden. Dankenswerterweise haben die "Macher" des Wegs wohl auch gedacht, dass nach dieser Steigung eine Pause fällig sein könnte. Denn am höchsten Punkt lädt eine Bank zum Durchatmen und in die Ferne schauen ein.

Ein Pausenort, der sich sehen lassen kann. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Nach ein wenig Erholung geht es weiter zwischen den Feldern hindurch und wieder in einen Wald, der wohl nicht so viel Wert darauf legt, dem Radfahrer ein angenehmes Erlebnis zu bereiten. Auf wenigen hundert Metern geht es 50 Meter bergauf und nur mit letzter Kraft und Schieben auf den letzten Metern schaffen wir es, auch diese Steigung zu überwinden. Klar ist aber auch: Für Freizeittouristen, die sich nur ab und zu aufs Rad setzen, ist dieser Weg nicht gemacht. Nur gutes Training und stabile Waden helfen an die Spitze.

Bau in Blankenburg

Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Nach dieser Tortur, die uns auf wenige Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit gebremst hat, erreichen wir endlich die äußeren Ausläufer von Blankenburg. Und ein Problem: Auf der Rübeländer Straße ist der Weg verschwunden. Denn dort sind Bauarbeiten im großen Stil im Gange. Leider in so großem Stil, dass auch die Hexen-Wegweiser einfach ersatzlos abgebaut wurden und wir erst nach längerer Suche in der Entfernung hinter der Baustelle unsere Hexe wiederfinden.

Der verwunschene Weg hinter Blankenburg. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Nach knapp fünf Minuten Suche haben wir unsere Hexe zurück und wieder Straße unter den Rädern, allerdings nur kurz. Denn erneut werden wir von unserer radelnden Freundin in den Wald geschickt – und diesmal richtig. Nach einer Rechtskurve befinden wir uns auf einem extrem schmalen Pfad, der durch die dichten Bäume nur noch grün beleuchtet wird. Auch hier gilt: Man kann hier an sich fahren, aber komfortabel ist schon anders.

Ein touristisches Highlight

Auf dem Weg aus dem Wald heraus werden wir mit Geschwindigkeit wieder bergab geschickt und verpassen beinahe die richtige Abzweigung, denn das Schild hat sich wieder etwas im Grünen versteckt. Mithilfe eines altmodischen Mittels, Bremsen mit den Füßen, schaffen wir die Kurve noch gerade so und gelangen nach Michaelstein. Ein schöner kleiner Ort, der geprägt ist von seiner Vergangenheit als Klosteranlage. Hier kommen wir auch einmal als Touristen auf unsere Kosten.

Nach kurzer touristischer Pause steigen wir wieder aufs Rad und werden zum zweiten Mal auf unserem Ausflug auf die Landstraße gelenkt. Pflichtergeben folgen wir den Schildern in Richtung Heimburg und Benzingerode, aber schon schnell kommt uns etwas merkwürdig vor: Die Hexe ist verschwunden. Kurz hinter Michaelstein haben wir offenbar eine Abbiegung verpasst, die uns weiter auf den Harzundweg geschickt hätte. Doch ein Schild mit der Hexe war uns nicht begegnet, nur andere Beschilderung, die wir für nicht relevant gehalten hatten.

Da wir kaum eine Wahl haben, als sich unserem Schicksal zu ergeben, fahren wir auf der Landstraße weiter in Richtung Benzingerode. Unsere Hoffnung ist natürlich, die Hexe wiederzufinden. Auf der Landstraße begegnen uns wieder die Probleme von der Halle-Magdeburg-Fahrt: keine Radwege neben der Fahrbahn, Autos und der Wind. Mit diesen Gewalten kämpfend, arbeiten wir uns weiter voran und erreichen geschafft Benzingerode. Und kurz vor Ende des Orts finden wir unsere Reiseführerin wieder.

Die letzten Kilometer

Am Ortsausgang von Benzingerode finden wir auch eine weitere vielversprechende Aussicht: Fast geschafft. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Die letzten Kilometer nach Wernigerode schickt uns die Hexe auch an der Landstraße entlang. Aber im Gegensatz zur Passage über Heimburg nach Benzingerode sind Fahrbahn und Weg hier voneinander durch einen Grünstreifen abgetrennt, was den Weg deutlich angenehmer macht.