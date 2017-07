Er ist wohl der berühmteste Fernradweg, der durch Sachsen-Anhalt führt und gilt auch deutschlandweit als beliebtester Radweg. Durch Sachsen-Anhalt verläuft er insgesamt etwa 330 Kilometer. Aus Sachsen kommend beginnt der sachsen-anhaltische Abschnitt nahe Pretzsch und führt über Wittenberg, Coswig, Dessau-Roßlau, Schönebeck, Magdeburg und Tangermünde schließlich wieder aus Sachsen-Anhalt heraus und Richtung Norden. Der Weg ist auch gut an andere Fernradwege oder einzelne Touren, wie zum Beispiel die Bauhaustour in Dessau, angebunden.

Der ADFC Sachsen-Anhalt bewertet den Elberadweg grundsätzlich positiv. Er habe schöne und gut zu fahrende viele Passagen. Allerdings gebe es an verschiedenen Punkten auch Probleme. Vor allem sei der Weg an mehreren Passagen in schlechtem Zustand – vor allem altersbedingt, durch Baumwurzeln und anderen Bewuchs. Außerdem sei er hin und wieser zu schmal oder ohne Hinweise auf Gefahren. Das sei beispielsweise bei Dessau, in der Nähe von Wittenberg, aber auch in und um Magdeburg so. Hilfreich wäre auch, entlang des Weges mehr Abstellmöglichkeiten für die Räder zu schaffen.