"FAKT IST!" aus Magdeburg Man muss von Arbeit leben können

Die ostdeutschen Bundesländer gehören zu den Regionen in Europa mit dem größten Niedriglohnbereich. In Sachsen-Anhalt bekommt ein Drittel der Arbeitnehmer einen Stundenlohn von weniger als 10,50 Euro in der Stunde. Diese Menschen müssen oft mit Nettolöhnen von 1.000 Euro im Monat leben.

Dazu zählt Elke Bobles, die als Gebäudereinigerin in Magdeburg arbeitet. In der Sendung "FAKT IST!" forderte sie einen höheren Mindestlohn. Bobles sagte, man müsse von seiner Arbeit in Würde leben können. Sie müsse zwar nicht hungern, aber am öffentlichen Leben könne sie mit ihrem Einkommen nicht teilhaben. Eine Lobby in der Politik hätten Menschen mit Niedriglohn nicht.