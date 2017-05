Die Kriminalstatistik zeigt: Die Zahl der Gewaltstraftaten steigt weiter an. Dabei gehen die Täter nicht nur zunehmend brutal vor. Sie werden statistisch auch immer jünger. Deswegen stand am Montagabend bei "FAKT IST!" das Jugendstrafrecht auf dem Prüfstand.

Anti-Gewalt-Trainer Carsten Stahl setzt auf Prävention: "Der Erziehungsgedanke funktioniert immer." Kindern müsse Hoffnung gegeben werden, damit könne man sie noch erreichen. "Wenn die Polizei erstmal dran ist, wird es schwer." Aber man müsse immer Auswege aufzeigen, auch im Jugendknast. Er sieht vor allem in der fehlenden Orientierung der Jugendlichen ein Problem. Die fehle oft im Elternhaus und in der Schule. "Wenn alle versagen, dann können andere, zum Beispiel Salafisten, kommen und sich die Jugendlichen greifen."

Michael Günter arbeitet als Kinder- und Jugendpsychiater am Klinikum Stuttgart. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Der Jugendpsychiater Michael Günter sieht die Jugendkriminalität nicht mit "klaren Ansagen" gelöst. "Wir müssen mit den Jugendlichen arbeiten – ganz unabhängig ob im Vorfeld oder im Jugendknast." Das Problem im Jugendknast sei jedoch, das gerade dort die Gesellschaft nicht bereit sei, Geld in pädagogische Arbeit zu investieren. Das würde jedoch seiner Meinung nach die Rückfallquote senken. "So ist es so, dass allein die Tatsache, dass ich als Jugendlicher in den Knast komme, schon meine Prognose verschlechtert."