Ärzte, die am Limit arbeiten. Notfallpatienten, die lange warten müssen. Die Notaufnahmen in Deutschland sind überlastet. Bis zu 25 Millionen Patienten haben 2016 die ambulante Notfallversorgung der Krankenhäuser genutzt. Mindestens ein Drittel von ihnen waren keine "echten Notfälle", schätzen Ärzte.

Georg Baum ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Bildrechte: MDR

Georg Baum vertritt bei "FAKT IST!" die Krankenhäuser. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft sieht die niedergelassenen Ärzte in der Pflicht. Sie müssten prüfen, ob ihre Sprechzeiten dem Bedarf gerecht werden. "Wenn am Freitag Nachmittag kein Arzt mehr da ist, kommen die Patienten natürlich in die Notfallpraxen", so Baum.