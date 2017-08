Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) sieht Deutschland bei der Integration von Flüchtlingen auf einem guten Weg. Trümper sagte am Montag bei "FAKT IST!" aus Magdeburg, die Integration funktioniere schon ganz gut. In Magdeburg würden viele Menschen dabei helfen, Flüchtlingen eine Perspektive zu geben.

Lutz Trümper sieht Erfolge bei der Integration. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Probleme mit Flüchtlingen gebe es in Magdeburg kaum, so Trümper. Fast alle Flüchtlinge und Asylbewerber würden sich an die Regeln und Vorschriften halten. "Mit den Flüchtlingen haben wir relativ wenig Probleme aktuell. Da gibt es den einen oder anderen, der mal auffällt, der mal kriminell wird, der am Hasselbachplatz mal ein Messer zückt. Mit der großen Gruppe der Syrer haben wir wenig Probleme."



Ein Problem sei höchstens, dass Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus verschiedenen Gründen nicht funktionierten.