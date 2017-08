Der Stellenabbau beim Unternehmen Magdeburger Förderanlagen und Baumaschinen (FAM) ist beendet. Das kündigte Geschäftsführer Lutz Petermann an. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe sich von jedem zehnten Mitarbeiter der rund 800 am Standort Magdeburg trennen müssen. FAM bewege sich in einem kritischen Umfeld. Die Rohstoffpreise seien noch niedrig, und auch Russland-Sanktionen und Ukraine-Krise hätten Einfluss auf das Geschäft gehabt.