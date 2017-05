Drei Partien, ein Ziel: Der 1. FC Magdeburg will den Aufstieg in die zweite Bundesliga im Saisonendspurt perfekt machen. Frankfurt, Aalen, Lotte - so liest sich das Restprogramm des Teams von Trainer Jens Härtel. Vor der entscheidenden Saisonphase spricht MDR-Fußballexperte Sören Osterland (31), früher selbst beim FCM als Spieler und Jugendtrainer aktiv, über die Aufstiegschancen und erklärt, worauf es in den kommenden Wochen ankommen wird.

"Es ist eine klare Trainerhandschrift zu erkennen. Er ist mit dem Verein in die dritte Liga aufgestiegen und hat ihn im zweiten Drittligajahr in Regionen geführt, von denen sie vor der Saison nur geträumt haben. Fußballerisch gefällt das einigen Zuschauern vielleicht nicht immer. Aber die Saison ist fast vorbei, der FCM steht im Landespokalfinale und auf dem Relegationsplatz. Das kann kein Zufall sein. Sie lassen wenige Chancen zu. Vorne haben sie immer zwei, drei Chancen pro Spiel. Und da geht dann einer rein. Das ist auch die Rechnung von Jens Härtel. Viele Spieler denken sehr defensivorientiert. Das ist seine Philosophie: Es geht um das Verteidigen. Dem Gegner wenig Möglichkeiten erlauben, aggressiv in die Zweikämpfe gehen."

Als Trainer musst du in solch einer Situation eine klare Linie vorgeben, die Vorgaben so einfach und so normal wie möglich halten.

"Das ist schwierig. Natürlich willst du als Trainer dieser besonderen Situation gerecht werden. Aber so wie ich Jens Härtel kenne, wird er nicht viel anders machen. Und das ist auch gut so. Auf die Spieler prasselt jetzt schon so viel ein: die Medien, die Fans, in der Stadt werden sie permanent darauf angesprochen. Sie können selber die Tabelle lesen. Da geistern schon viele Gedanken durch den Kopf. Als Trainer musst du in solch einer Situation eine klare Linie vorgeben, die Vorgaben so einfach und so normal wie möglich halten. Dadurch, dass die Spieler diese besondere Situation selber erkennen, gibt es ohnehin ein höheres Maß an Anspannung und Fokus."