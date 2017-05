Nils Butzen: Auch in dieser Saison ein Dauerbrenner. Nur zweimal fehlte Butzen wegen einer Rotsperre. In den übrigen 36 Begegnungen durfte der langjährige Magdeburger immer von Beginn an ran. In der Defensive sicher, nach vorne wesentlich ungefährlicher als Tobias Schwede, sein Pendant auf der linken Seite. Note: 3- Bildrechte: IMAGO