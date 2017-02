Spielanalyse FCM schafft Befreiungsschlag

FCM-Coach Jens Härtel überraschte gegen Osnabrück mit einer neuen Abwehrkette. Nico Hammann rutschte nach rechts außen. Und Moritz Sprenger kam nach langer Verletzungspause zurück in die Abwehrreihe und übernahm die linke Seite. Neu im FCM-Dress ist Richard Weil: Der 28-Jährige hat mittlerweile drei Spiele bestritten. Doch sieht man ihn spielen, ist der Defensivmann gefühlt schon drei Jahre beim Verein. So gut scheint er sich integriert zu haben. Weil hat die zentrale Abwehrposition inne. Die Dreierkette hat sich beim ersten Einsatz bewährt und ist damit eine neue Option für Härtel geworden.

FCM-Fans sahen gegen Osnabrück einen überragenden Zingerle. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie

Zingerle hatte sein erstes überragendes Spiel seitdem er die Nummer 1 im blau-weißen Dress ist. Der 22-Jährige hat es jedenfalls gegen Osnabrück geschafft, die Herzen einiger Fans zu gewinnen. Ausschlaggebend war dabei nicht nur der gehaltene Elfmeter in der 64. Minute. Den hatte Zingerle sogar selbst verursacht. Gemeint ist auch das Zusammenspiel: Der Keeper lief öfter raus, bot sich an, ging dem Ball entgegen und nahm so immer wieder dem Gegner die Chance auf eine gefährliche Eins-zu-eins-Situation. Auch Standartsituationen der Gäste machte er zunichte: In der 28. Minute fischte sich Zingerle den Ball herunter, nach einem gut getretenen Eckstoß, der genau im Zentrum des Strafraums landete.