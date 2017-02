Wernigerode Mutmaßlicher Bombendroher gefasst

Die Polizei hat den mutmaßlichen Urheber mehrerer Bombendrohungen ermittelt. Der Mann sei in einem Hotel in Wernigerode festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Er habe angegeben, in dem Hotel gewohnt zu haben.

Zunächst gab es am Samstag einen Sprengstoffalarm in einem Hostel in Leipzig. Dort haben die Suchtrupps eine Bombenattrappe gefunden. Am Montag durchsuchten Polizisten mit Spürhunden das Intercity-Hotel am Magdeburger Hauptbahnhof, nachdem eine weitere Drohung hinterlassen wurde. Verdächtige Gegenstände wurden dort nicht gefunden.