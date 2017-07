Die Feuerwehr sieht sich an der Grenze der Belastbarkeit. Die Einsätze nehmen viel Zeit in Anspruch – insbesondere in den Waldgebieten, weil es dort keine Wasserversorgung wie in der Stadt gebe. Neben der Gefahr von Waldbränden und erheblichen Schäden, die in Wohngebieten drohen sieht Matthias Hauss, Einsatzleiter der Feuerwehr Lutherstadt Wittenberg eine weitere Gefahr: "Im Ernstfall steht die Feuerwehr für richtige, lebensrettende Einsätze nicht zur Verfügung, weil sie durch Einsätze in einem sehr großen Gebiet gebunden ist."