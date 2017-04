Das Feuer in einem Zuchtbetrieb in Kleindemsin bei Genthin am Mittwoch hat gezeigt: Im ländlichen Raum gibt es personelle Schwierigkeiten für die Feuerwehren. Entsprechend fiel auch das Fazit des Stadtwehrleiters von Jerichow, Ralf Braunschweig, im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT aus: "Ein großes Problem war auch, dass wir nicht schnell genug genügend Kräfte vor Ort hatten, weil die Tagesbereitschaft nicht mehr hergibt." Das Phänomen ist landesweit bekannt. Der Vorsitzende des Landesfeuerwehr-Verbandes, Kai-Uwe Lohse, erklärte, dass es vor allem unter der Woche zu wenig Einsatzkräfte gebe. Grund sei, dass die Kameraden auswärts arbeiteten.