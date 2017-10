"Hollywood mag eine Traumfabrik sein – in Sachsen-Anhalt schaffen wir Tatsachen" – so beginnen Ministerpräsident Reiner Haseloffs Grußworte zur Info-Broschüre "Hier klappt´s. Sachsen-Anhalt filmreif". Ein Vergleich mit der amerikanischen Traumfabrik ist zwar schon sehr weit hergeholt, aber trotzdem gibt es in Sachsen-Anhalt eine nicht zu unterschätzende Filmindustrie.

In dieser Woche beginnen in Sachsen-Anhalt die "Filmkunsttage". Das Filmfestival mit Bezug auf Mitteldeutschland findet bereits zum siebten Mal statt. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, sich das Thema Film hier im Land genauer anzuschauen. Die Themenwoche "Filmlandschaft Sachsen-Anhalt" beginnt mit einer Übersicht über den Stand der Dinge. Danach steht alles unter dem Motto "Filmlocations". Wo wird in Sachsen-Anhalt gedreht und welche Effekte hat dies auf die jeweiligen Orte? Am Mittwoch, dem Start der Filmkunsttage, liegt der Fokus auf Halle als Postproduktionsstandort. Der Donnerstag steht dann ganz im Zeichen des Nachwuchses und der Frage: Welches Angebot gibt es für ihn in Sachsen-Anhalt? Den Abschluss der Woche bildet am Freitag ein Blick auf die Entwicklung der hiesigen Kinolandschaft.

Lolas für Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Filmpreis. Die "Lolas" sind die wichtigste deutsche Auszeichnung im Bereich Film. Bildrechte: IMAGO Als in diesem Jahr der Deutsche Filmpreis vergeben wurde, konnte auch Sachsen-Anhalt jubeln. Mit "Wild", "24 Wochen" und "Paula" gewannen drei Filme eine Lola, die größtenteils oder zum Teil im Bundesland entstanden sind. Das freute vor allem Staats- und Kulturminister Rainer Robra, der Sachsen-Anhalt daraufhin als "leistungsstarken und wettbewerbsfähigen Filmstandort" bezeichnete.

Das wichtigste Mittel, um die Kameras erst einmal zum Laufen zu bringen, ist Geld. Daher lohnt sich ein Blick auf die Filmförderung des Landes, bei der sich zeigt, dass den Produktionen eine immer größere Beachtung geschenkt wird. Steuerte Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr knapp 2.8 Millionen Euro zur Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) bei, so wird der Anteil im Jahr 2018 auf 3.1 Millionen Euro steigen.

Die MDM als Hauptmotor

Die MDM ist die wichtigste Förderinstitution, wenn es um das Thema Film in Mitteldeutschland geht. Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT betont MDM-Geschäftsführer Claas Danielsen, dass er die Bundesländer Mitteldeutschlands dabei jedoch nicht in Konkurrenz sehe, sondern, dass sich jedes "ein eigenes Profil entwickelt" hat. Sachsen-Anhalt habe sich vor allem im Bereich der Postproduktion profiliert. Die MDM unterstützt dabei nicht nur aktive Produktionen, sondern fördert auch Projektentwicklungen, Drehbucharbeiten und unterstützt auch die hiesigen Kinos.

Claas Danielsen ist Geschäftsführer des MDM und maßgeblich an der Entwicklung des Filmstandortes Sachsen-Anhalt beteiligt. Bildrechte: MDM - Mitteldeutsche Medienförderung 2016 vergab die MDM Förderungen in Höhe von knapp 15.5 Millionen Euro an insgesamt 154 Projekte. Wichtiges Kriterium dabei: Die jeweiligen Fördersummen müssen zu 100% in Mitteldeutschland ausgegeben werden. Dies macht sich in den drei Bundesländern bemerkbar: 2016 profitierten Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen laut MDM von mehr als 33 Millionen Euro, die als Regionaleffekte von dem investierten Geld zurück in die Länder flossen.

Sachsen-Anhalt ist zu einem attraktiven Ort für Filmproduzenten aus aller Welt geworden Claas Danielsen, MDM-Geschäftsführer

Die MDM ist jedoch nicht die einzige Einrichtung, mit der Sachsen-Anhalt Filmschaffende ins Land locken möchte. Auch die Kunststiftung des Landes und die Investitionsbank bieten Möglichkeiten, um Filmprojekte in Sachsen-Anhalt zu realisieren.

Ein zusätzlicher Pfeiler, der Sachsen-Anhalt als Filmstandort aufwertet, sind hier beheimatete Filmfestivals. Auf ihnen werden nicht nur besondere Werke ausgezeichnet und dem Publikum zum ersten Mal präsentiert, sie dienen ebenfalls als ein Ort, an dem die Branche netzwerken kann. Eine der bekanntesten Veranstaltung ist hier die Vergabe der Filmkunstpreise während der "Filmkunsttage Sachsen-Anhalt". In diesem Jahr findet das Festival bereits zum siebten Mal statt. Insgesamt werden an zehn Standorten im Land über 40 Filme gezeigt, die vor allem das Filmschaffen in Mitteldeutschland in den Fokus rücken. Die gezeigten Werke sind nämlich komplett oder zum Teil in Sachsen-Anhalt entstanden.

Film, Musik und Publikum

Ihr 10-jähriges Jubiläum feiern in diesem Jahr die "Filmmusiktage Sachsen-Anhalt". Als Höhepunkt werden dabei jährlich die Deutschen Filmmusikpreise verliehen, wodurch sich die Veranstaltung eine wichtige Position in der deutschen Filmlandschaft erarbeitet hat. Bei den Filmmusiktagen treffen bekannte Komponisten, Musiker, Regisseure und Schauspieler mit dem Publikum zusammen. Mit einem Mix aus Filmvorstellungen und Konzerten ist die Veranstaltung aus Sachsen-Anhalt bundesweit einmalig.

Den Nachwuchs im Blick

Einen etwas experimentellen Ansatz bietet das Werkleitz-Festival. Den Verein gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. Ihr jährliches Festival veranstalten sie seit 2008 in Sachsen-Anhalt. Mit der Veranstaltung wollen die Organisatoren vor allem jungen Medienmachern eine Bühne bieten und haben sich damit auch überregional einen Namen gemacht.

Die Werkleitz Gesellschaft fördert Film-, Kunst- und Medienprojekte mit dem Ziel, neue Wege der Medienkunst zu suchen Claas Danielsen, MDM-Geschäftsführer

Dass die Filmlandschaft in Sachsen-Anhalt sich auch in Zukunft weiter entwickelt, beweist ein Blick in den aktuellen Produktionsspiegel der Mitteldeutschen Medienförderung. Hier sind für das Land insgesamt acht Spiel- und Dokumentarfilme aufgelistet, die sich momentan im Dreh befinden oder im kommenden Jahr vor die Kameras gehen werden. Das ist zwar noch nicht ganz auf dem Niveau von Hollywood, aber ein Anfang.

Über den Autor: Florian Leue ist Volontär beim Mitteldeutschen Rundfunk und stammt aus Sachsen-Anhalt.



Seit seiner Kindheit hat er eine besondere Leidenschaft für alles, das mit dem Thema Film und Fernsehen zu tun hat. Während seiner Zeit bei MDR SACHSEN-ANHALT stellte er sich die Frage: Wie ist es eigentlich um die Filmindustrie in Sachsen-Anhalt bestellt? Das war der Ausgangspunkt für diese Themenwoche.

