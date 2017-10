Sachsen-Anhalt hält hierbei ein facettenreiches Angebot für Location-Scouts bereit. Allein in der Datenbank der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) findet man unter dem Punkt "Location Guide" 252 Treffer, wenn man in Sachsen-Anhalt sucht. Wie vielseitig sich das Angebot hier gestaltet, erkennt man an den einzelnen Suchkriterien: Von "Antike und frühchristlicher Architektur" bis hin zur "Neuen Sachlichkeit" lassen sich alle Epochen auffinden.

Beliebt ist bei Filmemachern vor allem die Region Harz und die "Filmburg Querfurt". Gerade für Märchen- und Fantasyfilme bieten sie eine mystische Kulisse. So wurden Teile der internationalen Produktion "Der Medicus" in Querfurt, Harsleben, Elbingerode, Friedrichsbrunn, Blankenburg und Thale gedreht. Auch Schloss Vitzenburg nahe Querfurt diente schon vier Mal als Kulisse für die beliebte Kinderfilm-Reihe "Bibi & Tina". Daneben sind in Sachsen-Anhalt auch Teile von "Die Päpstin", "Frantz", "Kundschafter des Friedens", "Stereo", "Tschick" und "Willenbrock" entstanden – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Insgesamt bietet die MDM Drehreporte von 179 Filmen an, die in den vergangenen Jahren teilweise in Sachsen-Anhalt gedreht wurden.