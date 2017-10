Auch für Bernd Goldbach, der mit seinem Verein "Weitblick" das Kino "Burg Theater" betreibt, spielen Entwicklungen auf dem Markt der TV-Geräte eine entscheidende Rolle. In seinen Augen verkaufte die Heimkino-Industrie das Gefühl, dass die Leute kein Kino mehr bräuchten, da man ja auch zu Hause Kino machen könne. Zum Glück spüre er in seinem Lichtspielhaus aber eine Trendwende. "Viele erkennen, dass ins Kino zu gehen ein anderes Erlebnis ist, da man es mit anderen gemeinsam macht und vorher und hinterher ins Gespräch kommt."

Bernd Goldbach ist Vereinsvorsitzender bei Weitblick. Der Verein ist Träger des "Burg-Theaters". Bildrechte: MDR/Florian Leue Das "Burg Theater" nimmt dabei in Sachsen-Anhalt und auch bundesweit eine besondere Stellung ein. Denn es ist eines der wenigen Lichtspielhäuser, das noch eine Kino-Bar hat. Hier werden die Gäste während des Films vom Personal am Tisch bedient. Laut Bernd Goldbach sei die Nachfrage so groß, dass man ohne Voranmeldung keinen Platz bekomme.



Hinzu kommt, dass das Gebäude der älteste Kinozweckbau Deutschlands ist. Das Haus ist 1911 als Kino erbaut worden und wird seitdem fast durchgängig nur für Filmvorführungen genutzt.

Es gab eine große Öffentlichlichkeitsarbeit, um die Leute zu überzeugen, welchen Wert ein Kino vor Ort hat. Bernd Goldbach, Vorsitzender des Vereins Weitblick

Dass es das Kino heute noch gibt, liegt am Engagement des Vereins Weitblick. Nachdem der vormalige Besitzer aus Altersgründen aufhören musste, stand das Kino 2009 vor dem Aus. Innerhalb weniger Wochen fanden sich jedoch 20 Personen aus Burg zusammen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Mit Hilfe von Spenden aus der Bevölkerung und Fördermitgliedern konnte das "Burg Theater" gerettet und teils renoviert werden. "Jetzt, nach acht Jahren, ist es immer noch in Betrieb", sagt Bernd Goldbach stolz. Und dass sie dabei viele Sachen richtig machen, zeigt ein Blick auf die Besucherzahlen.

Die Kino-Bar ist eine Besonderheit des Kinos und wird vom Publikum sehr gut angenommen. Bildrechte: MDR/Florian Leue Im letzten Jahr unter dem alten Inhaber verbuchte das "Burg Theater" 3.000 Besucher. Nach der Übernahme 2009 konnte der Weitblick e.V. die Zahl auf knapp 6.500 steigern. In diesem Jahr rechnet Bernd Goldbach mit einer Kenngröße zwischen 15.000 und 16.000 Besuchern. Einen Grund dafür sieht er auch in dem Ambiente, das sie mit dem alten Kino erhalten wollen. "Es hat noch den Charme aus den 70er- und 80er-Jahren. Das ist es, was viele Leute als besonders erachten und deswegen extra herkommen." Daher wollen sie bei der nächsten Bauphase versuchen, das Interieur als Alleinstellungsmerkmal zu erhalten.

Die Besucher kommen her, denn sie lieben das Gemütliche. Bernd Goldbach, Vorsitzender des Vereins Weitblick

Viele Kinos mit solch altem Charme wird man in Sachsen-Anhalt nicht mehr finden. Denn auch hier hat sich die Anzahl der Lichtspielhäuser insgesamt reduziert. Bis zum Jahr 2008 gab es noch 48 Spielstätten im Bundesland. Seitdem hat die Zahl der Kinos kontinuierlich abgenommen. Im vergangenen Jahr wurde ein neuer Tiefpunkt erreicht: 39 Spielstätten gibt es noch in Sachsen-Anhalt.