Hintergrund In den deutschen Sport fließen jährlich rund 160 Millionen Euro. Die Medaillenbilanz bei internationalen Meisterschaften und Olympischen Spielen ist aber rückläufig. Holten deutsche Athleten 1992 in Barcelona 82 Medaillen, gab es 2016 in Rio noch 42 Medaillen. Sportarten, in die viel Geld floss – wie beispielsweise Schwimmen und Fechten – blieben in Rio ohne olympische Medaillen.