Fipronil-Skandal Verseuchte Eier auch in Sachsen-Anhalt verkauft

Mit dem Insektizid Fipronil verseuchte Eier sind auch in Sachsen-Anhalt verkauft worden. Das hat die Sprecherin des Sozialministeriums, Ute Albersmann, MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Dem Ministerium sei am Freitag bekannt geworden, dass eine Packstation in Thüringen belastete Eier auch nach Sachsen-Anhalt geliefert habe. Sie seien bereits aus dem Handel genommen worden.

Albersmann sagte, es gebe keinerlei Grund zur Panik, wenn man Eier in normalem Maße genieße. Sie kündigte an, dass das Landesamt für Verbraucherschutz auch Proben in Betrieben in Sachsen-Anhalt nehmen will. Es gebe allerdings keine Hinweise auf Belastungen, man wolle aber auf Nummer sicher gehen. Im konkreten Fall lautet die Print-Nummer der betroffenen Eier: 0-NL-4352602. Grundsätzlich können Verbraucher die Nummern der betroffenen Chargen im Internet unter www.lebensmittelwarnung.de einsehen.