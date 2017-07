In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr elf Straftäter aus dem Maßregelvollzug geflohen. Wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte, wurden sie alle kurze Zeit später von der Polizei gefasst oder kamen freiwillig zurück. Im laufenden Jahr hat das Ministerium bereits vier Fälle gezählt, in denen Straftäter Lockerungsmaßnahmen für die Flucht aus dem Maßregelvollzug genutzt haben.

So hatte ein 63-Jähriger nach mehr als zwei Jahrzehnten in Haft im Februar einen Ausflug nach Stendal genutzt, um abzuhauen. Er wurde zwei Tage später in einem Café in Magdeburg von einem Zeugen erkannt und von der Polizei aufgegriffen. Zuletzt war Ende März ein 35-Jähriger aus dem Maßregelvollzug in Uchtspringe entkommen. Auch er wurde nach zwei Tagen festgenommen. Deutlich länger hatte dagegen die Flucht eines 36-Jährigen aus dem Maßregelvollzug in Bernburg gedauert. Er war im Juni 2016 entkommen und erst acht Monate später im Harz aufgegriffen worden.