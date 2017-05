Schulklassen Umstrittene Forderung nach Migrantenquote

Der Deutsche Philologenverband begrüßt es, dass sich Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) offen für eine Begrenzung der Anzahl von ausländischen Kindern pro Klasse gezeigt hat. Der Verband selbst schlägt eine Grenze von maximal 35 Prozent vor. Die Gewerkschaft der Gymnasiallehrer in Sachsen Anhalt fordert sogar eine Obergrenze von 15 Prozent pro Schule. Damit haben Gewerkschaft und Verband in der Landespolitik Sachsen-Anhalts unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.

Der Fraktionschef der CDU im Magdeburger Landtag, Siegfried Borgwardt, rief dazu auf, verlässliche Zahlen abzuwarten. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sollte sich die Annahme bewahrheiten, dass sich Migrantenkinder an bestimmten Schulen konzentrieren, müsse man neu reden. Bei der Forderung nach einer pauschalen Quote sei er aber vorsichtig.

Die AfD unterstützt dagegen den Vorschlag einer Migrantenquote in Schulklassen, strebt aber eine Quote von maximal zehn Prozent an. Partei- und Fraktionschef André Poggenburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT, diese Quote sollte aber nur für Kinder von Eltern mit Bleibeperspektive gelten. Für Flüchtlingskinder, bei denen klar sei, dass sie nur temporär hier seien und wieder in ihre Heimat zurückkehren würden, müssten Sonderklassen geschaffen werden. Integrationsversuche in den Regelklassen sollte es nicht geben.