Eine objektive Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist nur den Beteiligten am Strafverfahren möglich, die einen Anspruch auf Einsicht in die Akte der Staatsanwaltschaft haben. Mit Hilfe eines Anwalts können sich zum Beispiel die Eltern von Hannes die Akte besorgen und ein vollständiges Bild darüber bekommen, was die Ermittlungsbehörden getan oder nicht getan haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat diese nicht nur die Leiche des Opfers obduzieren lassen, um die Todesursache zu klären, sondern es wurden darüber hinaus 40 bis 50 Zeugen befragt. Ob damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, kann erst nach vollständiger Akteneinsicht eingeschätzt werden.