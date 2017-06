Weil es zu wenige Bewerber gibt, ist die Suche nach Wachpolizisten in Sachsen-Anhalt zum zweiten Mal verlängert worden. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. Demnach werden aktuell noch 45 Bewerber gesucht, die sich bis zum 18. Juni in den Polizeidirektionen in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau für eine Ausbildung bewerben.

Schon zuvor war die Frist wegen mangelnder Bewerbungen verlängert worden. Wie es aus dem Innenministerium heißt, ist die Zahl der Bewerbungen danach zwar um ein Fünftel auf insgesamt 90 gestiegen. Besonders in Magdeburg, der größten Polizeidirektionen im Land, sei der Rücklauf aber zu schwach. Dort kommen demnach auf 35 Stellen nur 28 Bewerber.

Langfristig wieder 7.000 Polizisten im Einsatz

Die auf zwei Jahre befristete neue Einheit Wachpolizei soll bis Ende des Jahres auf insgesamt 100 Kollegen anwachsen. Wachpolizisten können nach einer dreimonatigen Kurzausbildung Schwerlasttransporte begleiten und den Verkehr überwachen. So soll die Landespolizei kurzfristig entlastet werden, bis der beschlossene Stellenaufbau greift. Sachsen-Anhalts Landesregierung hatte die Zahl der Polizisten in der Legislaturperiode bis 2016 aus Spargründen stark verringert – von einst 9.000 Beamten auf zuletzt 5.800.

Laut Koalitionsvertrag sollen in Sachsen-Anhalt langfristig wieder rund 7.000 Polizisten für Sicherheit und Ordnung sorgen. Bis sie nach durchlaufener Ausbildung im Dienst sind, wird allerdings einige Zeit vergehen. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatte im Dezember 2015 deshalb per Verordnung durchgesetzt, die Hilfspolizisten auf Grundlage des Polizeigesetzes einzustellen. Das hatte Kritik zur Folge, weil der Landtag nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen war.