Funktionszulagen Linke und Grüne fordern klare Regeln für Abgeordneten-Gelder

Kay Barthel, Landesrechnungshof Bildrechte: Frank Düsekow/LRH

Sachsen-Anhalts Rechnungshof hatte bereits in der Vergangenheit Bedenken gegen die Zahlung von Zulagen an stellvertretende Fraktionschefs und Arbeitskreisleiter geäußert.



Rechnungshofchef Barthel sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das wäre auch in unserem Interesse, dass man da eine Klarstellung vornimmt. Wir mögen es ja immer besonders, wenn es klare Regeln gibt, deren Einhaltung wir auch überprüfen können. Das ist momentan unendlich schwer." Barthel würde es sehr begrüßen, wenn das Parlament in Sachen Funktionszulagen selbst tätig würde.