Behinderung von Einsatzkräften Sachsen-Anhalt will "Gaffer" härter bestrafen

Sachsen-Anhalt will Schaulustige, die Einsatzkräfte bei Bränden oder Unfällen behindern, härter bestrafen. Es gehe auch darum, das Filmen an Unglücksorten zu verhindern, so Innenminister Holger Stahlknecht (CDU).

Dazu soll das Brandschutzgesetz in Sachsen-Anhalt geändert werden. Sogenannte Gaffer sollen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro zahlen müssen. "Wer sich an dem Unglück anderer ergötzt oder Einsatzkräfte behindert, gehört aus meiner Sicht bestraft", sagte Stahlknecht dem MDR.

Anlass für die Gesetzesinitiative sind Fälle in Sachsen-Anhalt und bundesweit, bei denen Schaulustige bei Unfällen oder Bränden nicht halfen, sondern ihre Handys zückten und filmten. Dabei behinderten sie teilweise die Rettungsarbeiten. Es kam sogar zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Schaulustigen und Rettungskräften, zum Beispiel im niedersächsischen Bremervörde.

Bundesweites "Gaffer"-Gesetz geplant

Sachsen-Anhalt greift mit der Brandschutz-Novelle einer bundesweiten Gesetzesinitiative zu dem Thema vor. Das sogenannte "Gaffer"-Gesetz wurde im Bundesrat bereits 2016 verabschiedet und muss nun noch durch den Bundestag. Bundeseinheitlich bestraft werden soll, wer Einsatzkräfte behindert. Handys sollen leichter beschlagnahmt werden können. Und: Das Persönlichkeitsrecht soll erweitert werden. Sachsen-Anhalt hat das Gesetzvorhaben im Bundesrat unterstützt. "Das, was wir in der Brandschutz-Novelle in Sachsen-Anhalt haben, wird letztlich auch im Strafgesetzbuch stehen. Wir sind sozusagen etwas schneller, als das in der Bundes-Gesetzgebung möglich ist", so Stahlknecht.