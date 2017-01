Deutsche Geschichte: Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Am 27. Januar vor 72 Jahren befreiten Soldaten der Roten Armee das KZ Auschwitz-Birkenau – das größte Vernichtungslager der Nazis. Aus diesem Grund wird seit Mitte der Neunziger Jahre an diesem Tag überall in Deutschland an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK