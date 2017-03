Phishing-Mails Betrügerische Mails – angeblich vom Finanzamt

Wer ist der Absender und was will er?

Vermeintliche Absender sind unter anderem Finanzämter, das Bundeszentralamt für Steuern oder die elektronische Steuererklärung ELSTER. Die Empfänger werden aufgefordert, eine Datei aus dem Anhang zu öffnen – eine angebliche Rechnung oder einen Steuerbescheid. Absender und Inhalt der Mail würden aber ständig variieren. Gleich sei, dass versucht wird, an Konto bzw. Kreditkarteninformationen sowie Anmeldedaten zu kommen.

Die Mails werden laut sachsen-anhaltischem Finanzministerium bundesweit verschickt. Der Zeitpunkt sei aber nicht zufällig gewählt, da jetzt wieder der Zeitraum für Anträge auf Lohnsteuerjahresausgleich und die Abgabe der Einkommensteuererklärung ist. Das Finanzministerium teilte dem MDR mit: "Das Thema einer Steuererstattung ist also durchaus im Bewusstsein der potentiellen Opfer und lässt so die in Rede stehenden E-Mails möglicherweise glaubwürdiger erscheinen."