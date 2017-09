Ein Unbekannter erpresst mit vergifteten Lebensmitteln bundesweit mehrere Lebensmittel- und Drogeriemärkte. Er will von den Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag kassieren. Medienberichten zufolge handelt es sich vor allem um Discounter-und Supermärkte. Die Polizei in Konstanz in Baden-Württemberg gab eine amtliche Gefahrenmeldung heraus, die auch das Lagezentrum der Landesregierung von Sachsen-Anhalt veröffentlicht hat. In Friedrichshafen am Bodensee war in mehreren Gläschen mit Babynahrung das Gift Ethylenglycol gefunden worden.