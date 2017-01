Hans-Dietrich Genscher zählt zu den herausragenden Politikern unserer Zeitgeschichte. Allein durch seine Rede auf dem Balkon der Prager Botschaft gehört er zu den wichtigsten Wegbereitern der Wiedervereinigung. Mit Sachsen-Anhalt war er stets eng verbunden. In Halle hatte er seine Kindheit und Jugend verbracht. Und so gehört er zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt.

Doch die Stadt Halle konnte sich bisher nicht einigen, wie sie ihren berühmten Sohn würdigen will. Diskutiert wird seit Monaten. Eine Genscher-Straße gibt es bereits in der Nähe der Saalestadt. Diese liegt weit ab in Landsberg im Gewerbegebiet Queis. Unpassend, finden viele. Und so gibt es viele Vorschläge, welche Straße oder Plätze stattdessen den Namen Genscher tragen sollten. Aus dem Rathaus jedoch kommt keine Entscheidung.