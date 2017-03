3.442 – so viele Mitglieder hatte die SPD in Sachsen-Anhalt am 31.12.2016. Das sind rund 600 weniger als Ende 2011. Allerdings sind seit dem Vorschlag, dass Martin Schulz Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten werden soll, 105 Menschen in die Landes-SPD eingetreten. "Die Entwicklung unterscheidet sich radikal von den Erfahrungen früherer Jahre", sagt Pressesprecher Martin Krems-Möbbeck dem MDR. Das seien dreieinhalbmal so viele Eintritte wie sonst in diesem Zeitraum. Der "Schulz-Effekt" – falls es ihn denn gibt – ist also auch in Sachsen-Anhalt spürbar.

Alexander Smoljanovic mit seinem SPD-Parteibuch Bildrechte: MDR/Mario Köhne "Martin Schulz macht seine Sache gut. Er ist ein Mann aus der Mitte des Volkes, wirkt bodenständig, sympatisch und tüchtig", erzählt Alexander Smoljanovic dem MDR. Der junge Wanzleber steckt noch in der schulischen Ausbildung und ist im Januar der SPD beigetreten. Bei seiner Entscheidung habe auch Schulz eine Rolle gespielt. Nur Zugucken sei ihm einfach zu wenig gewesen. Außerdem findet er, dass die Gerechtigkeit in Deutschland und Sachsen-Anhalt gefährdet ist. Smoljanovic: "Die SPD wird mit einem Gerechtigkeitsgefühl verbunden." Schon seit dem schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2016 habe er über einen Eintritt nachgedacht. Nun hat er eines der roten Parteibücher, die in Sachsen-Anhalt wie auch in anderen Regionen Deutschlands knapp werden, weil es zahlreiche Neumitglieder gibt.

Nach der Schule in die Politik

"Ich habe gehofft, dass es nach dem Vorschlag von Schulz' Kanzlerkandidatur in diese Richtung geht und dass die SPD neue Hoffnung erhält", sagt Smoljanovic. "Dass es aber einen solch großen Umfang hat, habe ich nicht gedacht. Ich freue mich sehr darüber." Spricht man den jungen Wanzleber auf die Agenda 2010 an, sagt er: "Die Fehler konnte man damals nicht vorhersehen. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Es ist aber auch menschlich, dass man die Fehler beseitigt und die guten Sachen lässt."

Das klingt schon wie eine eigene politische Agenda. Doch bis er sich eigenen Arbeitsfeldern wirklich intensiv widmen kann, hat Smoljanovic noch etwas Zeit. Nach Ende seiner schulischen Ausbildung will er sich der aktiven Politik richtig widmen. Seinen Schwerpunkt möchte er dann im Bildungsbereich setzen: "Bildung ist das Wichtigste." Er will um Grundschulstandorte kämpfen und für mehr Transparenz. Als seine Berufsschule in Magdeburg geschlossen wurde und er von da an nach Bernburg musste, wurde er vor vollendete Tatsachen gestellt. Wenns nach Smoljanovic geht, darf das so nicht wieder passieren.

Doch bevor der Neu-Sozialdemokrat diese Aufgaben angehen kann, hat er eine wichtigeren Termin in seinem Kalender stehen: die Bundestagswahl am 24. September.