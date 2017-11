Geschäfte bleiben geschlossen Heiligabend für die Familien

In Sachsen-Anhalts gibt es viel Verständnis dafür, dass die Geschäfte an Heiligabend in diesem Jahr geschlossen bleiben. Die Präsidentin des Landeshandelsverbands, Kati Sommer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Ladenschlussgesetz sei gut wie es ist. Der 24. Dezember solle in diesem Jahr dem Handwerk wie Bäckern vorbehalten sein. Sie ergänzt: "Wer am 23. um 20 Uhr seine Geschenke noch nicht hat, der ist zu spät aufgestanden."

Teilweise Zustimmung kommt auch von den Einzelhändlern. So sagte Andreas Thielemeier vom Management des "City Carré" in Magdeburg, man gönne es den Mitarbeitern, zu Heiligabend zur Ruhe zu kommen. Er schränkt aber ein, dass Verkaufsmöglichkeiten am 24. Dezember durchaus auch Vorteile hätten. Schließlich konkurrieren die Geschäfte ja mit Onlineshops. "Das Internet hat am 24. keine Chance mehr auszuliefern, im Einzelhandel gäbe es die Möglichkeit."

Heiligabend fällt auf Sonntag

Hintergrund der Diskussion ist, dass Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag und den vierten Advent fällt. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) hatte bereits am Montag klargestellt, dass die Geschäfte deswegen nicht öffnen werden. Das sei gesetzlich klar geregelt. "Der Gesetzgeber hat sich 2006 dafür entschieden", so der Minister. "Es gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass Weihnachten besondere Feiertage sind, die der Familie gehören, und das ist auch gut so."

Lediglich Bäckereien, Blumenläden und Verkaufsstellen von Weihnachtsbäumen dürften für drei Stunden öffnen. Ausnahmen gibt es auch für Tankstellen und Läden in Bahnhöfen, die bis 17 Uhr öffnen dürfen.

Viel Zustimmung aus der Bevölkerung

In den Sozialen Medien wird das Thema heftig diskutiert, allerdings sind die Befürworter vom verkaufsoffenen Sonntag an Heiligabend klar in der Minderheit. Die deutliche Mehrheit spricht sich dafür aus, dass die Geschäfte geschlossen bleiben. "Heiligabend sollte allgemein Feiertag sein und zwar für alle", schreibt René Schulze auf der Facebook-Seite von MDR SACHSEN-ANHALT. Man könne sich lange genug darauf einstellen, das am 24. die Läden geschlossen sind, ist die vorherrschende Meinung im Netz.

Dagmar Böttcher findet: "Sonntag ist sonst auch geschlossen. Nur weil Heiligabend auf Sonntag fällt, soll geöffnet werden. Die Leute können sich vorher alles ran holen. Drei Tage werden sie schon überleben. Die Einzelhändler haben es einfach verdient, frei zu haben." Allerdings gibt es auch mahnende Stimmen. Die Diskussionen drehen sich hauptsächlich um den Einzelhandel. Einige Facebook-Nutzer erinnern daran, dass auch andere Berufsgruppen an Weihnachten arbeiten müssen.

