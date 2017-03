Gleichberechtigung in Sachsen-Anhalt Wenig Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern

In Sachsen-Anhalt werden Frauen und Männer größtenteils gleich bezahlt. Das belegen Zahlen des Statistischen Landesamtes, die dem MDR vorliegen. Demnach bekommen Frauen, die im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Vollzeit arbeiten, 2016 im Durchschnitt (Quartal 1-3) 2.988 Euro. Das betrifft nach Angaben des Statistischen Landesamtes den größten Teil des Arbeitsmarktes. Ihre männlichen Kollegen in derselben Gehaltsklasse verdienten durchschnittlich nur vier Euro mehr.

600 Euro weniger im Bundesdurchschnitt

In anderen Bundesländern werden Frauen und Männer dagegen weitaus ungleicher bezahlt, obwohl sie in derselben Gehaltsklasse und Vollzeit arbeiten. Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes verdienten Frauen im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in einem Vollzeit-Job 3.246 Euro brutto. Ihre männlichen Kollegen dagegen 3.883 Euro. Diese Differenz von rund 600 Euro besteht fortlaufend mit leichten Schwankungen seit zehn Jahren, so die Statistik.

Unterstützung für alleinerziehende Frauen

Der Landesfrauenrat fordert anlässlich des Weltfrauentages am 8. März von der Politik grundsätzlich mehr Unterstützung für alleinerziehende Frauen. Der Rat erwarte von der Landes- und Bundesregierung, mehr gegen Frauenarmut zu tun, so die Vorsitzende Eva von Angern (Die Linke).

Eva von Angern (Die Linke) Bildrechte: Eva von Angern/Die Linke Sachsen-Anhalt Von Angern erklärte am Montag in Magdeburg, für alleinerziehende Frauen sei das Risiko sehr hoch, in Armut zu leben. Für sie gebe es kaum Chancen, in vollzeitbeschäftigt zu arbeiten. Ein Grund dafür sei, dass in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt der öffentliche Nahverkehr nicht so ausgestattet sei, dass Vollzeitbeschäftigung und Kinderbetreuung unter einen Hut gebracht werden könnten. Zudem würden die Kinderbetreuungs-Einrichtungen nicht flexibel genug auf den besonderen Bedarf alleinerziehender Frauen reagieren.

Um gegen Frauenarmut vorzugehen, schließt sich der Landesfrauenrat auch der Forderung an, den Mindestlohn weiter anzuheben. Von Angern sagte dem MDR, in Sachsen-Anhalt arbeiteten Frauen vor allem im Niedriglohnsektor. Sie profitierten daher auch besonders vom Mindestlohn. Die Linken-Politikerin nannte eine Erhöhung auf mindestens zehn Euro die Stunde.

Vergleich der Bruttoverdienste