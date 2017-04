Die Gewerbeaufsicht hat ein düsteres Bild über den Arbeitsschutz in Sachsen-Anhalt gezeichnet. Der Dezernatsleiter im Gewerbeaufsichtsamt Mitte in Magdeburg, Dietrich Probst, sagte am Montag MDR SACHSEN-ANHALT, die Behörden erreichten täglich Beschwerden von Arbeitnehmern. Die Zahl habe in den vergangenen Jahren zugenommen, er halte diese Entwicklung für bedrohlich.