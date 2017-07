Die Bereitschaftspolizei in Sachsen-Anhalt zieht eine erste Bilanz nach dem Einsatz beim G-20-Gipfel in Hamburg. Demnach wurden mehr als 14 Beamte verletzt, drei davon schwer. Wie der Direktor der Bereitschaftspolizei, Rigo Klapa, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, musste einem Polizisten ein Glassplitter aus dem Auge entfernt werden. Außerdem seien ein Beamter am Knöchel und ein weiterer an der Wirbelsäule verletzt worden. Die elf anderen hätten sich Prellungen und Hämatome zugezogen, als Flaschen und Steine auf sie flogen.