Schnee und Glätte sorgen seit Mittwochabend für Verkehrsprobleme in Sachsen-Anhalt. Ein Sprecher der Autobahnpolizei Börde sagte MDR SACHSEN-ANHALT, bereits am Abend habe es zehn Unfälle gegeben.

Die Fahrbahnen der Autobahnen 2 und 14 seien teilweise spiegelglatt gewesen. Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der A2 bei Irxleben. In der Nähe des Rasthofes Börde wurden auf spiegelglatter Fahrbahn drei Menschen schwer verletzt. In der zweiten Nachthälfte ging der Eisregen zunehmend in Schnee über. Die Winterdienste sind praktisch im Dauereinsatz. Dennoch erwartet die Polizei auch für den Morgen und den Vormittag noch Verkehrsbehinderungen wegen Schnee- und Eisglätte.

Auch in der Altmark ist es zu Unfällen wegen Glätte gekommen. Laut Polizei gab es die vor allem in der Nacht und am Morgen. Der Schwerste ereignete sich am Abend auf der B188 bei Gardelegen. Dort waren zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Dabei wurden zwei Frauen schwer verletzt. Die B188 war an der Auffahrt zur Weteritzer Landstraße für mehrere Stunden gesperrt.