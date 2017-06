Thomas Kliche: In der Informationsgesellschaft glauben die Menschen an den Interdiskurs. Das ist die Summe aus allem, was Wissenschaft, Verwaltung, aber auch Qualitätsmedien – also die professionalisierten Wahrheitsproduzenten – an Einsichten hervorbringen. Und die müssen wir auch glauben. Denn kaum einer von uns ist imstande zu prüfen, dass – sagen wir mal – das Bruttosozialprodukt korrekt berechnet wird, oder ob die Relativitätstheorie stimmt. Das heißt, viel von dem, worauf unsere gemeinsamen Überzeugungen in dieser Gesellschaft beruhen, ist ganz schlicht Glaubenssache. Wir vertrauen also diesem Gemisch aus grundlegenden Strömungen über Orientierungen unserer Gesellschaft.