In der EU wird seit Jahren über das weit verbreitete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat gestritten. Wissenschaftliche Studien kamen zu unterschiedlichen Schlüssen, ob es krebserregend sein könnte oder nicht. Sacha Baginsky, Direktor des Instituts für Biochemie und Biotechnologie an der Martin-Luther-Universität Halle, hält Glyphosat verglichen mit anderen Herbiziden für "sehr ungiftig". Die Toxizität liege unter der von Kochsalz. Die viel diskutierte Gefährlichkeit ergebe sich vielmehr aus dem bedenkenlosen Einsatz und der eingesetzten Menge.

Bei Versuchen mit Ratten habe man festgestellt, dass die Dosis das Gift mache. Demnach wurde es auf Zellkulturen gegeben, die dann tatsächlich Tumore entwickelt hätten. Allerdings seien dabei große Mengen eingesetzt worden, um eben genau diesen Effekt zu erforschen. Diese Mengen seien aber weit von dem entfernt, was man letztlich auf Feldern einsetze und mit dem man normalerweise in Kontakt komme.

"Würde besprühtes Obst essen"

Die eigentliche Gefahr beim Einsatz von Glyphosat sieht Baginsky in den Stoffen, mit denen es auf die Pflanzen aufgebracht wird. Glyphosat müsse mit anderen Substanzen versetzt werden, damit es von der Pflanzenzelle aufgenommen werden könne. Und in diesem so genannten Benetzungsmittel gebe es Stoffe, die schlechtere toxikologische Eigenschaften hätten als Glyphosat selbst. Wenn man also eine Debatte führe, müsse man sie richtig führen. Er hätte keine Bedenken, Obst oder Gemüse zu essen, das in Deutschland mit Glyphosat besprüht worden sei.

Glyphosat-Zukunft Thema in Brüssel

Die EU-Mitgliedstaaten beraten am Mittwoch über die Zukunft des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Die Zulassung für das Mittel in Europa läuft Ende des Jahres ab, wenn sie nicht erneuert wird. In Brüssel will nun ein Fachausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel darüber sprechen und möglicherweise auch abstimmen. Wie Deutschland zu dem Thema steht, blieb bis zuletzt offen. Die noch amtierende Bundesregierung ist sich uneins.

Erst am Dienstag war die EU-Kommission von ihrem bisherigen Vorschlag abgerückt, eine weitere Zulassung von zehn Jahren zu fordern. Sie schlägt nun fünf bis sieben Jahre vor. Das Europaparlament hatte zuletzt gefordert, die Zulassung im Dezember 2022 auslaufen zu lassen.

Reaktionen auf Entscheidung der EU-Kommission

Zwei Europaabgeordnete aus Sachsen-Anhalt begrüßen den Vorschlag der EU-Kommission, Glyphosat nicht mehr für weitere zehn Jahre zuzulassen.

Der SPD-Europaabgeordnete Arne Lietz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er habe im EU-Parlament für den Ausstieg aus der Chemikalie gestimmt. "Wenn sich Wissenschaftler nicht einigen können, ob ein Mittel gefährlich für Menschen und Tiere ist oder nicht, muss solange geforscht werden, bis die Unbedenklichkeit geklärt ist." Lietz verweist in diesem Zusammenhang auf den starken Rückgang von Insekten. Aus diesem Grund sollte man vorsichtig sein mit Bestimmungen für Europa, in welcher Form und in welchen Anteilen Chemie auf die Felder gelangen dürfe.

Sven Schulze, CDU-Europaabgeordneter aus Quedlinburg, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man sollte die nächsten Jahre nutzen, um Glyphosat effizienter einzusetzen und sich noch einmal ganz genau mit der Thematik zu befassen. Vielleicht werde noch eine Studie dazu auf den Weg gebracht. Schulze betonte, dass die Chemikalie durchaus missbraucht worden sei, beispielsweise von Bauern, die den Erntezeitpunkt optimieren wollten. Neben der Landwirtschaft gebe es aber noch andere Abnehmer wie die Deutsche Bahn, die mit Glyphosat ihre Schienen freihalte. Das Ganze sei also ein viel komplexeres Thema.

