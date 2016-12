In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der archäologischen Grabungen gestiegen. Wie Landesarchäologe Harald Meller mitteilte, hat es in diesem Jahr insgesamt 460 Grabungen im Land gegeben. Das seien 50 mehr als im Vorjahr. Meller erklärt den Anstieg mit der Niedrigzinsphase.

Die Folge sei, dass private Bauherren mehr Häuser errichten und Kommunen ihre Infrastruktur sanieren. Das bedeute für Archäologen mehr Arbeit, weil im Vorfeld der Bauprojekte immer gegraben werde. "Das sind natürlich Zufallsgrabungen, aber es ergibt sich ein statistischer Querschnitt durch die Geschichte des Landes", so Meller.

Landesarchäologe Harald Meller begründet die vielen Grabungen mit der Niedrigzinsphase. Bildrechte: IMAGO

Archäologische Grabungen fanden in diesem Jahr beispielsweise in Dieskau im Saalekreis, in Quedlinburg, Stendal, Magdeburg und bei Zeitz statt. Dabei wurden unter anderem eine 2.000 Jahre alte eisenzeitliche Siedlung, römisches Geld, Feuersteine und gar Reste eines hochmittelalterlichen Kaufhauses gefunden.



Meller sagte, hinter jedem der Funde stünden die Menschen mit ihren Geschichten. "Die Stücke erzählen uns, wie sie sich ernährten, wie sie miteinander umgingen, und sie belegen das Wissen unserer Vorfahren."