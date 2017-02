Ein Schwerpunkt könnte gerade Sachsen-Anhalt sein. Darauf deuten auch die Zahlen des Landesamts für Verbraucherschutz hin. Hier bleibt man nämlich skeptisch, ob der Scheitelpunkt der Grippe-Erkrankungen schon erreicht ist. Denn in der vergangenen Woche waren Sachsen-Anhalts Schüler in den Winterferien. "Eigentlich geht in Ferienwochen die Zahl der Grippe-Erkrankungen etwas zurück", sagt LAV-Referentin Carina Helmeke. Das sei diesmal nicht der Fall gewesen. Dies deute darauf hin, dass der Höchststand der Erkrankungen noch nicht erreicht ist.

Der in dieser Saison bisher vorherrschende Grippevirus-Subtyp "A(H3N2)" birgt im Gegensatz zu anderen ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle – besonders für ältere Menschen. Die diesjährige Grippeimpfung schlage zumindest bei älteren Menschen nicht so effektiv an wie angenommen. Das LAV rät deshalb zu besonderer Sorgsamkeit, denn im Alter könne eine Grippeerkrankung oft auch eine Lungenentzündung zur Folge haben. Bisher starben nach Angaben der Behörde durch die saisonale Grippe in Sachsen-Anhalt fünf Menschen.