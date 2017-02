Damit liegt der Scheitelpunkt so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Dieser hält bereits seit drei Kalenderwochen an: Das dritte Mal in Folge wurde die Marke von 1.300-Neuerkrankten überschritten. In der vorigen Grippesaison 2015/2016 lag der Scheitel noch bei rund 1.000 Fällen - und dieser wurde nur in einer Woche erreicht. Dies unterstreiche, das die Grippewelle in dieser Saison besonders stark sei.

Höhepunkt der Grippewelle anscheinend erreicht

Gleichwohl verdichteten sich die Anzeichen, dass der Höhepunkt in Sachsen-Anhalt damit erreicht ist. Dem Bericht des LAV zufolge stagniert die Zahl der Grippe-Ansteckungen in Kindereinrichtungen - in einigen Landkreisen ist sie im Vergleich zur vorigen Woche sogar "stark abnehmend".

Bildrechte: IMAGO Besonders im westlichen Sachsen-Anhalt, das in den vergangenen Wochen noch viele Neuerkrankungen meldete, entspannt sich die Lage: Die Kreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau meldeten weniger kranke Kinder. Die Zahl der Grippe-Meldungen in den Kindereinrichtungen ist ein Indikator für eine Vorhersage der Grippezahlen in der Gesamtbevölkerung. Auch deutschlandweit sei der Höhepunkt der Neuinfektionen bereits erreicht, so das Berliner Robert Koch-Institut (RKI), das sich mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten befasst.

Robert Koch-Institut: "Erst die Hälfte geschafft"

In dieser Grippesaison zirkulierten vor allen Viren des Influenza-Typs "A(H3N2)", die im Unterschied zu anderen ein höheres Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen. Gerade ältere Menschen seien besonders gefährdet. Judith Petschelt vom Robert Koch-Institut rät auf MDR-Anfrage deshalb auch weiterhin zu vorsorglichem Verhalten: Denn der Scheitelpunkt einer saisonale Grippewelle bedeute lediglich, dass erst die Hälfte "geschafft" sei.