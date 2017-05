Temperaturen von 30 Grad Celsius: Sachsen-Anhalt kühlt sich ab

Die kleine Frieda mit ihren Omas Karin und Angelika: Die kleine Frieda ist am schönsten Tag dieser Woche sechs Jahre alt geworden. Und sie genießt ihren sonnigen Geburtstag mit ihren Omas auf dem Spielplatz am Adolf-Mittag-See in Magdeburg. Frieda gefallen die Wasserspiele, die es hier gibt. Oma Karin bevorzugt bei solchen Temperaturen den Sprung in den Neustädter See. Und Oma Angelika kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Wir wohnen im Magdeburger Stadtteil Cracau und man kommt hier super mit dem Fahrrad hin. Außerdem kann man hier Boot fahren, Eis essen und Musik hören." Bildrechte: Jörn Rettig/MDR